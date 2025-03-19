Galatasaray’ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, İspanya’da katıldığı El Larguero programında kariyeri, Atletico Madrid günleri ve Türkiye’deki deneyimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ATLETICO MADRID BENİ ÖNCELİĞİNE ALMADI"

Morata, Atletico Madrid’in transfer politikalarına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Eğer kulüp sekiz forvetle anlaşmak istiyorsa, demek ki benim öncelik olmadığımı düşünüyorlar" dedi. Yaz aylarında kararlarını daha iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten yıldız oyuncu, "Hayatınızın bazı dönemlerinde iyi olmadığınızda yanlış kararlar veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"SİMEONE BANA HER ZAMAN DEĞER VERDİ"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone hakkında konuşan Morata, Arjantinli hocanın kendisine her zaman güvendiğini sonradan fark ettiğini söyledi: "O zamanlar Simeone'nin de bana değer verdiğini ve beni istediğini göremiyordum. Ancak kötü bir dönemden geçerken, onun çok daha hassas bir yönünü keşfettim. Futbol ve taktikten bağımsız olarak, bir insan olarak bana çok destek oldu."

"ATLETICO MADRID FORMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Atletico Madrid’deki günlerine değinen Morata, "Bu kulüpte oynadığım için minnettarım. Atletico forması için elimden geleni yaptım ve keşke daha fazla katkı sağlayabilseydim" dedi. Eski takımına hala sevgi beslediğini vurgulayan İspanyol forvet, "Atletico Madrid'in mümkün olduğunca başarılı olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BENİM İÇİN BİR AİLE DENEYİMİ OLDU"

Galatasaray’a transfer sürecinden bahseden Morata, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Burada bir aile deneyimi yaşama şansım oldu ve Galatasaray'ı seçtim" dedi.

Ancak transferin kesin olmadığını belirten yıldız oyuncu, "Sözleşmem Ocak ayına kadar, eğer kalmam gerekirse benim için sorun değil. Burada mutluyum ve çok iyi adapte oldum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TARAFTARLARI FUTBOLU BAMBAŞKA YAŞIYOR"

Türkiye’deki futbol kültürüne hayranlık duyan Morata, Galatasaray taraftarlarının futbolu çok farklı yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Gerçek şu ki Galatasaray taraftarları takıma tamamen farklı bir duyguyla bağlılar. Onlar için en önemli şey, 25. şampiyonluğu kazanıp formaya bir yıldız daha eklemek. Döndüğümüzde Fenerbahçe ile kupada karşılaşacağız ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim."

"MOURİNHO'YA ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Eski hocası Jose Mourinho hakkında da konuşan Morata, "Ona çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatını vermişti. Ancak belki de konuşmak için Türkiye’den ayrılmamız gerekecek" dedi.

Ayrıca, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İspanya’daki hiçbir rekabetle kıyaslanamayacağını belirten Morata, "Madrid-Atletico ve Madrid-Barcelona derbilerinden çok daha büyük ve ateşli bir rekabet var. Böylesini hiç görmedim. Maç yönetimi için yabancı hakem geldi ve stadyumda 30 binin üzerinde polis vardı. Gerçekten inanılmazdı" dedi.

"GALATASARAY'DA KALMAK İSTERİM"

Galatasaray’da uzun süre kalmak isteyip istemediği sorusuna net bir yanıt veren Morata, "Evet, onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray’da çok mutluyum, bana çok iyi davranıyorlar ve bu beni gerçekten mutlu ediyor" diyerek taraftarlara mesaj verdi.