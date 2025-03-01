Galatasaray Süper Lig’in 26. Haftasında yarın saat 16.00’da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılarda Morata sevinci yaşanıyor. Sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi haricinde Galatasaray'da tam kadro ile hazırlıklar tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata sakatlığını atlattı ve antrenmanda yer aldı.
TARZINI DEĞİŞTİRDİ
Saç rengini değiştiren Morata, saçlarını sarıya boyattı. İspanyol golcünün yeni imajı Mauro Icardi'ye benzetildi.
Mauro Icardi'nin Alvaro Morata'nın yeni stiline tepkisi: