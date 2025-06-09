UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya kozlarını paylaştı. İki takım da Uluslar Ligi'nde en fazla şampiyon olan takım unvanı için sahaya çıktı.

Mücadelenin 120 dakikası 2-2 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Portekiz şampiyon oldu. İspanya'nın penaltılardaki atışını kaçıran isim Galatasaray'da kiralık oynayan Morata oldu.

RONALDO 938 YAPTI

Cristiano Ronaldo maçta bulduğu golle birlikte 938 kariyer golüne ulaştı. Ronaldo aynı zamanda Uluslar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

21' Yamal'ın ortası sonrası Portekiz savunmasının büyük hatasında Zubimendi topu önünde buldu. Gol vuruşunu yapan Zubimendi İspanya'yı öne geçirdi.

Portekiz, bu gole hemen cevap verdi ve Nuno Mendes, 26. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

İspanya, Mikel Oyarzabal'ın 45. dakikada attığı golle birlikte soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.

Portekiz'de 61. dakika sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, skoru 2-2'ye getirdi. 40 yaşındaki Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

RONALDO SAKATLANDI

Portekiz'de ikinci golü atan yıldız isim Cristiano Ronaldo, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ronaldo yerine 88. dakikada Gonçalo Ramos oyuna dahil oldu.

Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta İspanya'yı penaltılarda 5-3 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu. Portekiz, beş penaltıda da hata yapmadı. İlk 3 penaltıyı gole çeviren İspanya'da ise Alvaro Morata, 4. penaltıyı değerlendiremedi.