Alvaro Morata’nın Galatasaray macerası başlamadan bitiyor! Ocak ayı transfer döneminde Milan’dan kiralanan İspanyol forvet, Osimhen’in gölgesi altında kaldı. Icardi’nin yokluğunda çare olamayan matador, sık sık sakatlıklarıyla gündeme geldi. 10 kez forma giyebilen Morata, 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyebildi.
PAZARLIK YAPILACAK
Okan Buruk’un 10 numarada deneyip verim alamadığı yıldız oyuncunun Milan’a dönebileceği öğrenildi. Portekiz’den A Bola, “Morata, Milan’a dönüyor” başlığıyla verdiği haberde İspanyol forvetin İtalya’ya dönüş için gün saydığını belirtti. Sarı-kırmızılılar, Morata’nın kiralaması için 6 milyon Euro ödemişti. İspanyol forvet ile 1 yıllık 6 milyon Euro maaşının yarısının ödenmesi konusunda masaya oturulacak.