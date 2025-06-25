UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz’e karşı kaçırdığı penaltı sonrası tepkilerin hedefi olan İspanyol yıldız Alvaro Morata ve ailesi, sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildi. Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın kiralık golcüsü Morata, bu çirkin saldırının ardından yine gündemde.

ŞİDDET DOLU MESAJLAR ATTI

İspanyol basınından Marca kaynaklı habere göre; 19 yaşındaki bir İspanyol taraftar, Uluslar Ligi finalinde kaçırılan penaltının ardından sosyal medya üzerinden Morata’ya ve çocuklarına yönelik ölüm tehditleri içeren mesajlar paylaştı. Takımın kupayı kaybetmesini hazmedemeyen taraftar, sınırı aştı.

'HESABIM ÇALINDI' DEDİ AMA POLİS KANITI BULDU

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırınca, söz konusu genç taraftar Malaga’daki bir polis karakoluna giderek sosyal medya hesabının çalındığını ve söz konusu tehditlerin kendisine ait olmadığını iddia etti. Ancak polis ekiplerinin yaptığı dijital incelemede tehdit içerikli paylaşımların doğrudan zanlının telefonundan yapıldığı tespit edildi.

MAHKEME KARARIYLA TUTUKLANDI

Elde edilen deliller ışığında adli makamlara sevk edilen genç taraftar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malaga’daki cezaevine gönderildi. Olay, sosyal medyada futbolculara yönelik artan şiddet diline dair bir kez daha endişeleri gündeme taşıdı.