Morgan Stanley'den stratejist Michael Wilson'a göre ABD hisse senetleri, gümrük vergilerinin şirket kazançlarına vuracağı darbe ve mali harcamaların azalacağı endişeleriyle yüzde 5 daha düşme riski taşıyor.

Wilson, S&P 500'ün yılın ilk yarısında yaklaşık 5.500 puana düşmesini ve ardından 2025'in sonuna kadar 6.500'e yükselmesini beklediğini söyledi.

Wilson bir notunda, yılsonu hedefinin mevcut seviyelerden yüzde 13'lük bir yükseliş anlamına geldiğini, ancak "piyasa, iyileşmeden önce daha da kötüleşebilecek olan bu büyüme risklerini düşünmeye devam ettikçe yolun dalgalı olması muhtemeldir" dedi.

Bir resesyon olasılığında karşılaştırma ölçütünün yüzde 20 düşebileceği konusunda uyaran Wilson, "O noktada değiliz, ancak her şey hızla değişebilir ve bu nedenle riskinizi yönetmek için ayı durumundaki aşağı tarafı bilmek faydalı olacaktır" dedi.