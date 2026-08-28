Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sonbahar dönemindeki para politikası adımlarına ilişkin küresel finans kuruluşlarının değerlendirmeleri sürüyor. ABD'li yatırım devlerinden Morgan Stanley, hazırladığı son raporda eylül ayı faiz kararına ve yılın geri kalanına dair faiz indirim takvimine ilişkin öngörülerini paylaştı. EYLÜLDE SABİT TUTMA BEKLENTİSİ Georgi Deyanov önderliğindeki Morgan Stanley ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmeyerek pas geçeceği tahmin edildi. Kurumun temel senaryosunda, gevşeme adımlarının yılın son çeyreğine kalacağı, faiz indirimlerinin ise ekim ve aralık toplantılarında hayata geçirileceği kaydedildi. ENFLASYON VERİSİ TAKVİMİ DEĞİŞTİREBİLİR Raporda, faiz indirimi takviminde belirleyici olacak temel unsurun enflasyon rakamları olduğuna dikkat çekildi. 3 Eylül tarihinde açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin belirgin altında kalması durumunda faiz indirim sürecinin öne çekilme olasılığının artacağı ifade edildi. Banka analistleri, ağustos ayında tüketici fiyatlarında aylık yüzde 2,1, yıllık bazda ise yüzde 31,8 oranında artış gerçekleşmesini öngörüyor. YIL SONU FAİZ HEDEFİ YÜZDE 35 TCMB'nin bir haftalık repo ihalelerine yeniden dönmesiyle ortalama fonlama maliyetinin şubat ayından sonra ilk kez yüzde 40'tan yüzde 37 seviyesine gerilediği hatırlatıldı. Piyasa koşullarındaki bu gelişmeleri inceleyen Morgan Stanley, son çeyrekte başlayacak indirim döngüsüyle politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerileyeceğini öngördü.

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