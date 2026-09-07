Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde uluslararası finans kurumlarından beklentiler şekillenmeye başladı. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, yayınladığı raporda politika faizinin eylülde yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılmasının beklendiğini açıkladı. FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ İÇİN SON ÇEYREK İŞARET EDİLDİ Bankanın ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta imzasını taşıyan raporda, dezenflasyon sürecinin dördüncü çeyrekte yeniden hız kazanacağı vurgulandı. Fiyat artışlarındaki ana eğilimin zayıflamasıyla birlikte merkez bankasının temkinli adımlarla faiz indirim döngüsüne gireceği tahmin ediliyor. Kurum, ekim ve aralık aylarında yapılması öngörülen 100’er baz puanlık indirimlerle politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. 2027 YILINA KADAR KADEMELİ GEVŞEME BEKLENTİSİ Gelecek dönem patikasına ilişkin projeksiyonlara da yer verilen raporda, kademeli indirim sürecinin 2027 yılı sonuna kadar devam edeceği ve faiz oranının yüzde 27,50 seviyesine kadar düşeceği kaydedildi. Bununla birlikte analistler, süregelen enflasyonist riskler nedeniyle tahminler üzerindeki yukarı yönlü baskıların varlığını koruduğunu aktardı. TÜRK LİRASI VE CARRY TRADE İŞLEMLERİNDE İYİMSER DURUŞ Sert küresel ve bölgesel dalgalanmalara rağmen Türkiye’de yürütülen para politikasının direnç gösterdiğine dikkat çekilen raporda, Türk lirası bazlı carry trade pozisyonlarındaki yapıcı tutumun sürdürüldüğü belirtildi. Banka stratejistleri 3 aylık vadede Dolar/TL kısa pozisyonlarının öne çıkarıldığını bildirirken, Türk lirasındaki değer kaybının vadeli piyasa fiyatlamalarının gerisinde kalması sayesinde yatırımcılar için cazip getiri potansiyelinin korunduğunu ifade etti.

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