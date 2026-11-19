Morgan Stanley, 2027 yılına ilişkin küresel ekonomi ve yatırım görünümünde hisse senetlerini öne çıkardı. Banka, dayanıklı büyüme, şirket kârları ve yapay zeka yatırımlarının desteğiyle 2027'nin finansal piyasalarda risk alma yılı olacağını öngördü.

Kurumun S&P 500 endeksi için 2027 sonu hedefi 8.700 puan oldu. Bu hedef, endeksin kasım ortasındaki seviyelerine göre yaklaşık yüzde 15 yükseliş beklentisine işaret ediyor. ABD, Japonya ve gelişmekte olan piyasalarda hisse başına kârın da 2027'de yüzde 10'dan fazla artacağı tahmin ediliyor.

HİSSE SENETLERİNE AĞIRLIK, EMTİA VE NAKİTTE AZALTMA

Morgan Stanley Research, portföylerde hisse senetlerinin ağırlığının en yüksek düzeye çıkarılmasını önerdi. Ana sabit getirili varlıklar ve şirket tahvillerinde nötr duruşunu koruyan kurum, emtia ve nakdin ağırlığının azaltılmasını tavsiye etti.

Baş varlıklar arası stratejist Serena Tang, ara yıl görünümünden bu yana en büyük değişimin riskin daha cazip hale gelmesi olduğunu belirtti. Tang'a göre ABD ara seçimlerinin geride kalması ve piyasaların Fed'in gelişmelere nasıl tepki vereceğini daha iyi anlaması bu görünümü destekliyor.

Yüksek borçlanma maliyetlerinin süreceğini öngören banka, güçlü bilançosu, kalıcı kâr marjları ve sağlam nakit akışı bulunan şirketleri tercih ediyor.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,3

Bankanın ekonomik görünüm raporunda, küresel ekonominin 2026'daki tahmini yüzde 3,5 büyümenin ardından 2027'de yüzde 3,3, 2028'de yüzde 3,4 büyüyeceği öngörüldü. Gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz artırması nedeniyle büyümenin 2027 başında hafifçe yavaşlaması, ardından toparlanması bekleniyor.

ABD ekonomisi için büyüme tahmini 2027'de yüzde 2,5, 2028'de yüzde 2,7 oldu. Yapay zeka bağlantılı yatırım harcamaları ve verimlilik artışının ABD'nin gayrisafi yurt içi hasıla büyümesine 1 puandan fazla katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının yatırım harcamalarında ise bankanın raporları arasında farklı tahminler bulunuyor. Hisse analistleri, harcamaların 2027'de yaklaşık 1,6 trilyon dolara, 2028'de 1,8 trilyon dolara yaklaşmasını bekliyor. Yatırım görünümü raporunda ise 2027 için 1,7 trilyon dolar, 2028 için 1,8 trilyon dolar tahmini korundu.

FED'DEN ÖNCE ARTIŞ, 2028'DE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Morgan Stanley, gelişmiş ülke merkez bankalarının 2027'nin ilk döneminde faiz artırımlarına devam edeceğini öngördü. ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere'de faiz indirimlerinin 2028'de başlaması bekleniyor.

Bankanın tahminine göre Fed, politika faizini 2027'nin ilk çeyreğinde mevcut yüzde 3,75-4,00 aralığından yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselterek zirveye taşıyacak. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 2,5'ten yüzde 3'e, Japonya Merkez Bankası'nın ise yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e çıkarması bekleniyor. Artırımların ardından 2028'de ılımlı bir indirim döngüsü öngörülüyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ ENERJİ FİYATLARI YAVAŞLATABİLİR

Kurum, küresel çekirdek enflasyonun 2026'daki yüzde 2,5 seviyesinden 2027'de yüzde 2,4'e, 2028'de yüzde 2,2'ye gerilemesini bekliyor. ABD'de ise çekirdek enflasyonun aynı dönemde sırasıyla yüzde 3,2'den yüzde 2,6'ya ve yüzde 2,2'ye düşeceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte dizel fiyatlarının 2027 ortasına kadar yüksek seyretmesinin çekirdek enflasyondaki gerilemeyi yavaşlatabileceği belirtiliyor. Morgan Stanley Baş Küresel Ekonomisti Seth Carpenter, enerji fiyatlarındaki şokun manşet enflasyonu yeniden artırdığını ve dünya genelinde ikinci tur enflasyon olasılığını yükselttiğini ifade etti.

ALTIN TERCİHİ SÜRÜYOR, DOLARDA ILIMLI GÜÇLENME BEKLENİYOR

Sabit getirili varlıklarda İngiltere ve Almanya devlet tahvillerini öne çıkaran banka, yatırım yapılabilir nota sahip borçlanma araçlarını yüksek getirili borçlanma araçlarına tercih ediyor.

Döviz piyasasında doların ılımlı biçimde güçlenmesi bekleniyor. Euronun ise nisanda yapılacak Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde artan siyasi riskler nedeniyle diğer para birimlerinin gerisinde kalabileceği öngörülüyor.

Petrol fiyatlarının 2027'nin dördüncü çeyreğinde varil başına 75 dolara doğru gerilemesini bekleyen kurumun emtiadaki ilk tercihi altın olmaya devam ediyor.

İKİ TEMEL RİSK: ENERJİ ŞOKU VE YAPAY ZEKA YATIRIMLARI

Morgan Stanley, Körfez'deki çatışmanın tırmanması halinde enerji fiyatlarında yeni bir sıçrama yaşanabileceğine dikkat çekti. Bankaya göre böyle bir gelişme, merkez bankalarını daha fazla parasal sıkılaştırmaya zorlayarak Avrupa ve ABD ekonomilerini resesyona sürükleyebilir.

İkinci temel risk ise yapay zeka yatırımlarının beklentilerin altında kalması. Kurum, bu durumun küresel büyüme ve varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendirdi.