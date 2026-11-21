Rusya'nın kuzeyindeki Severodvinsk kentinde, öldüğü açıklanarak morga gönderilen 73 yaşındaki Galina Edakina'nın yaklaşık iki saat sonra yaşam belirtileri gösterdiği fark edildi.

Hastanın ölümünü ilan eden 29 yaşındaki yoğun bakım ve anestezi uzmanı Oleg Gil, yeniden muayeneye çağrıldığı morgda Edakina'ya ölümcül dozda anestezi ilacı vererek onu kasten öldürmekle suçlanıyor.

Olaydan yaklaşık 11 ay sonra kamuoyuna yansıyan soruşturmada, Severodvinsk 2 No'lu Şehir Hastanesi'nde görevli Gil gözaltına alındı ve tutuklanmasına karar verildi.

İKİ SAAT SONRA YAŞAM BELİRTİLERİ FARK EDİLDİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Edakina, 17 Aralık 2025'te akut tromboz tanısıyla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşıp kalbi durunca Gil, hastaya yaklaşık 30 dakika kalp masajı ve yeniden canlandırma müdahalesi uyguladı.

İddiaya göre Edakina'nın kalbi yeniden atmaya başladı ancak bunu fark etmeyen doktor, hastanın öldüğünü ilan etti. Edakina daha sonra hastanenin morguna nakledildi.

Yaklaşık iki saat sonra bir morg görevlisi, hastada yaşam belirtileri fark ederek Gil'i yeniden muayene için çağırdı.

Rus basınında yer alan iddialara göre doktor, nabzını kontrol ettiği hastanın yaşadığını anladı ancak yoğun bakım müdahalesi başlatmak yerine damar yoluyla propofol enjekte etti.

Edakina'nın, uygun solunum desteği olmadan uygulandığında solunumu durduran bu anestezi ilacının ardından morgda hayatını kaybettiği öne sürüldü.

ÖLÜM TEŞHİSİNİ ÖRTBAS ETME ŞÜPHESİ

Soruşturmacılar, Gil'in ilk müdahaledeki ölüm teşhisi hatasını örtbas etmek amacıyla hastayı kasten öldürdüğü şüphesi üzerinde duruyor.

Olayın ardından hastanedeki görevini sürdürdüğü ve mesleki yeterlilik belgelendirmesinden geçtiği belirtilen doktor, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından "çaresiz durumda olduğu bilinen bir kişiyi öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tutuklanan Gil'in suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezası alabileceği bildirildi.

Gil'in avukatı ise tüm suçlamaları reddederek müvekkilinin tıbbi protokollere uygun hareket ettiğini savundu.

Savunma tarafı, Edakina'nın hastaneye zaten kritik durumda getirildiğini, morgda doğal nedenlerle öldüğünü ve uygulanan ilaç ile ölüm arasında nedensel bağ bulunmadığını ileri sürdü.