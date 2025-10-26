NSN Radyosu'na konuşan Senato (Federasyon Konseyi) üyesi Konstantin Dolgov, Kiev’in sert tutumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk çabalarının, Ukrayna ihtilafının çözümüne yardımcı olamayacağını söyledi.

Medya Günlüğü'nden Fuad Safarov'un haberine göre; Dolgov, “Moskova, barışçıl bir çözüme ulaşmak için diğer ülkelerin yapıcı girişimlerini memnuniyetle karşılıyor. Fakat Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri, ihtilafı sürdürmeyi hedefliyor. Amerikalılar Zelenski konusunda hiçbir şey yapamıyorsa Türkler ne yapabilir ki?” diye sordu.

"ERDOĞAN'IN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK"

Odatv'nin derlediği habere göre; Vedomosti gazetesine konuşan Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü akademisyeni Alina Vernigora, “Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul müzakerelerine dönmeyi teklif etmekten ve arabuluculuk rolü üstlenmekten başka yapabileceği pek bir şey yok. Türkiye’nin ekonomik çıkarları sadece Rusya ve Ukrayna ile değil, aynı zamanda Avrupa ve ABD ile de bağlantılı. Bu da Ankara’yı Ukrayna krizinde dengeli davranmaya zorluyor” görüşünü savundu.

Vernigora, Ankara’nın çatışmanın iki tarafıyla da aynı safta yer almaması nedeniyle, bunun Türkiye’nin “stratejik özerkliğini” korumasına olanak sağladığını belirtti.

"ERDOĞAN TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ"

Lenta.ru haber sitesinin sorularını yanıtlayan Milletvekili Aleksey Çepa, “Erdoğan’ın bu sorunu tek başına çözebileceğini sanmıyorum. Ancak yaptığı çalışmalar küçümsenemez. Ayrıca Erdoğan müzakerelerde arabuluculuk yapma isteğini her zaman gösterdi” dedi.

"ERDOĞAN O GÜCE SAHİP DEĞİL"

Podmoskovye Segodnya haber sitesine konuşan siyaset bilimci Dmitriy Agranovski de, “Erdoğan, Ukrayna ihtilafını çözebilmek için bu sorunun köklerine ulaşacak güce sahip değil. Bu çatışmayı hiçbir şekilde bitiremez” görüşünü savundu.