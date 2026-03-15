Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Volokolamsk otoyolunda 2 tramvay çarpıştı.
Tramvaylardan birinin raydan çıktığı kazada, 11'i ağır 13 kişi yaralandı.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Volokolamsk otoyolunda 2 tramvay çarpıştı.
Tramvaylardan birinin raydan çıktığı kazada, 11'i ağır 13 kişi yaralandı.
