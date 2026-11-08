Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya çok uluslu güç konuşlandırma hazırlığı çerçevesinde planladığı askeri tatbikata ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zaharova, 9-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen "Koalicja 26.2" adlı tatbikatı değerlendirirken, Batılı ülkelerin Rusya'nın meşru güvenlik kaygılarını görmezden geldiğini ve gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

"HER TÜRLÜ ASKERİ BİRLİK MEŞRU HEDEFTİR"

İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya çok uluslu güç yerleştirme girişimlerinin hedeflerine değinen Zaharova, yabancı askeri varlığın kabul edilemez olduğunu vurguladı:

"Ukrayna'ya yabancı askeri birliklerin konuşlandırılması Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez. Bunun ister 'Gönüllüler Koalisyonu' ister başka bir oluşum çatısı altında gerçekleştirilmesi bu tutumu değiştirmeyecek. Yabancı birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılması fiilen askeri müdahale anlamına geliyor ve Rusya'nın güvenliğine yönelik ilave tehditler oluşturuyor. Bu, NATO üyesi Avrupa ülkelerinin çatışmaya daha fazla dahil olması ve gerilimin artması demek. Ukrayna'daki her türlü askeri birlik, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak değerlendirilecektir. Bunun beraberinde getireceği tüm riskler ve sonuçlar da dikkate alınmalıdır."

"AVRUPALILARIN MÜZAKERE MASASINDA YERİ YOK"

Zaharova ayrıca, söz konusu tatbikatın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan Rusya-ABD-Ukrayna formatındaki çözüm görüşmelerinin hemen öncesine denk getirilmesinin altını çizdi. Zamanlamaya dikkat çeken Zaharova, "Bu tatbikatların, Rusya-ABD-Ukrayna formatındaki çözüm müzakerelerinin Abu Dabi'de yeniden başlamasının hemen öncesinde başlatılması da semboliktir. Bu durum, Avrupalıların müzakere masasında yerinin olmadığını bir kez daha doğruluyor" ifadelerini kullandı.