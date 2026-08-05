Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulundu.

‘ULUSLARARASI TERÖRİZMİN PARÇASI HALİNE GELDİ’

Zaharova, "Avrupa'nın merkezinde, Ukrayna’daki iktidarı işgal eden bir terör çetesi faaliyet gösteriyor. NATO ülkeleri ise terörizmi finanse ediyor. Kısa süre önce NATO ve AB, terörizme karşı sıfır tolerans gösterme yönünde siyaset ilan etmişti. Şimdi ise kendileri de uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi" ifadelerini kullandı.

İHA SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Ukrayna ordusunun dün Krasnodar bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediği, saldırı sonucu Gelencik kentinin yakınlarında bulunan Arhipo-Osipovka köyündeki plajda 8 kişinin öldüğü, 58 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.