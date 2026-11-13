Moskova'nın Çertanovo bölgesindeki Kirovogradskaya Caddesi'nde Toyota marka bir otomobilde patlama yaşandı.

Rus basınında yer alan haberlere ve patlama sonrası araca ait görüntülere göre, infilak eden Toyota marka aracın sürücüsü olan eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotniy olaydan sağ kurtuldu ancak patlamanın etkisiyle aracın içinden fırladı.

Rusya Soruşturma Komitesi basın servisinin yaptığı açıklamaya göre, patlamanın ardından olay yerine soruşturma ekipleri sevk edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Rusya Soruşturma Komitesi ekibi olay yerine hareket etti. Tüm koşullar aydınlatılıyor" ifadelerine yer verildi.

BOMBA KOLTUĞUNUN ALTINDA PATLADI

Patlama dalgasının etkisiyle yola savrulan Zavorotniy'e ilk olarak çevredeki vatandaşlar ilk yardım uygulamaya çalıştı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin sürücüye ilk müdahaleyi yaptığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, sürücü koltuğunun altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneğin, aracın avludan ayrılmasından birkaç dakika sonra infilak ettiği belirtildi.