Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile pazar günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından iki liderin bu hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında buluşacağını duyurdu.

Beyaz Saray'ın Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi düşürmek ve müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla arabuluculuk yapmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşecek görüşmenin salı günü yapılması bekleniyor.

Zelenski'nin başmüzakerecisi ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov, görüşmenin organize edilmesi için son günlerde Beyaz Saray temsilcileriyle çalıştıklarını belirtti.

Söz konusu temas, Trump'ın Rusya yaptırım yasasını imzalamasının ve göreve gelmesinden bu yana ABD ile Ukrayna arasındaki en büyük silah anlaşmasını onaylamasının hemen ardından gerçekleşiyor.

MOSKOVA'YA EN BÜYÜK İHA SALDIRISI

Diplomatik temasların yürütüldüğü sırada sahada çatışmaların boyutu da genişledi. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Ukrayna'nın bugüne kadarki en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediğini ve başkente ilerleyen 450 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Saldırılarda şehrin ana petrol rafinerisi ile bulvar yakınındaki bir binanın vurulduğunu belirten yetkililere ek olarak bölge valisi en az iki kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

BBC tarafından doğrulanan görüntülerde gece gökyüzündeki patlamalar ve yanan bir depo görülürken, Ukrayna makamları söz konusu tesisin Moskova bölgesinin yakıt ihtiyacının üçte birinden fazlasını karşıladığını ve ordunun ikmal kabiliyetini doğrudan zayıflatmak için vurulduğunu açıkladı.

Ukraynalı yetkililer ayrıca 19 Eylül'de Rusya'nın Kiev ve Sumy bölgelerine düzenlediği saldırılarda üçü çocuk dokuz kişinin hayatını kaybettiğini belirterek her iki tarafın da enerji ve lojistik merkezlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekti.

TRUMP'TAN 'RAFİNERİ' TALEBİ

Görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Zelenski, "Önemli bir görüşmeydi ve bir sürü konuyu ele aldık. New York'ta buluşma konusunda anlaştık ve bu görüşme çok şeyi değiştirebilir. Diplomatik bir ivme var," ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın gerilimi düşürme anlaşmasına varmak için "gerçekten ciddi adımlar atmaya" hazır olduğunu kaydeden Zelenski'nin yanı sıra, görüşmeye yakın bir kaynak Trump'ın küresel dizel fiyatlarını yükselttiği gerekçesiyle Ukrayna liderinden Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmasını defalarca talep ettiğini aktardı.

Kaynak, görüşme sırasında "dizel" kelimesinin defalarca gündeme geldiğini ifade etti.

Müzakerelerin gidişatını değerlendiren Rüstem Umerov, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yürütülen görüşmelerde birçok sorun olduğunu, ancak bu sorunların sadece iki maddeye indirilebileceğini belirtti.

Rusya'nın kış öncesinde gerilimi düşürme adımlarını değerlendirmeye açık olduğunu bildirmesine karşın, somut bir anlaşma yolunda henüz sınırlı ilerleme kaydedildiği bildirildi.