Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) tehdidi nedeniyle Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışları geçici olarak durduruldu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), dört havalimanındaki geçici kısıtlamanın uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla getirildiğini açıkladı.

YOLCULAR SIĞINAKLARA YÖNLENDİRİLDİ

Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, hava saldırısı alarmı verildiği ve yolcuların en yakın güvenli alanlara ve sığınaklara yönlendirildiği bildirildi.

Terminallerin steril bölgelerine girişler de geçici olarak sınırlandırıldı. Yolculardan pencerelerden uzak durmaları ve havalimanı personelinin yönlendirmelerine uymaları istendi.

SOBYANİN: 17 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin kente yaklaşan İHA'ları etkisiz hale getirmeye devam ettiğini bildirdi.

Sobyanin'in açıklamalarına göre, TSİ 15.22 itibarıyla Moskova'ya doğru ilerleyen 17 İHA düşürüldü. İHA parçalarının düştüğü bölgelerde acil durum ekiplerinin çalışma yürüttüğü belirtildi.