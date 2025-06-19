İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, İran polisi Tahran-Kum otoyolunda bir Mossad ajanını uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı.
Şüpheli, aracından inerek kaçmaya çalışsa da polis tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada, kasa içerisinde gizlenmiş çok sayıda patlayıcı madde bulundu.
MASKELİ VE ŞAPKALI KİŞİLERE DİKKAT
İsrail’in İran’ın komuta kademesine yönelik nokta atışı saldırıları sonrası İran’da “Mossad alarmı” başladı.
Cuma gününden bu yana, İsrail adına casusluk yaptıkları şüphesiyle başkent Tahran’da 28 kişi gözaltına alındı.
İran makamları, 2023’te aynı suçlamayla tutuklanan bir kişinin dün idam edildiğini duyurdu. Ülke genelinde halka “maskeli ve şapkalı kişilere dikkat” uyarısı yapıldı
İran medyasına göre, İsfahan’da 60 kişi dahil onlarca kişi, “Siyonist rejime destek” için çevrimiçi platformlarda paylaşımlar yaparak “toplumun psikolojik güvenliğini bozdukları” gerekçesiyle gözaltına alındı. İran, İsrail’e karşı güvenlik önlemlerini artırırken, casusluk suçlamalarıyla idam cezalarının uygulanmaya devam ettiği bildirildi.