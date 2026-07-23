İsrail dış istihbarat servisi Mossad, İran'ın üst düzey İsrailli yetkililere yönelik suikast planı hazırlamak amacıyla ajan ağı kurma girişiminin engellendiğini öne sürdü.

‘AJAN SIZDIRMA FAALİYETİ’

Mossad tarafından yapılan açıklamada, İran İstihbarat Bakanlığının üst düzey İsrailli isimler hakkında istihbarat toplamak ve suikast düzenlemek amacıyla hem ülkeye ajan sızdırmaya hem de İsrail içinde bağlantılar oluşturmaya çalıştığı iddia edildi.

‘ÖDEME ALMAK İÇİN İRAN’A GİTTİ’

Açıklamada, İran ve Fransa bağlantılı 3 kişinin bu plan kapsamında devşirildiği öne sürülürken, Fransa'da yaşayan "Philip" kod adlı kişinin İran istihbaratıyla görüşmek ve ödeme almak amacıyla birkaç kez İran'a gittiği savunuldu.

‘SINIR DIŞI EDİLDİLER’

Mossad, "Philip" kod adlı şüphelinin İsrail'e giriş yapacak yabancı uyruklulardan oluşan bir hücre kurmakla görevlendirildiğini ve daha sonra Fransa'dan sınır dışı edildiğini ileri sürdü. Diğer iki şüphelinin ise halen İran'da bulunduğu iddia edildi.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Açıklamada ayrıca, söz konusu yapılanmanın ortaya çıkarılması için İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ile yabancı istihbarat kuruluşlarının ortak çalışma yürüttüğü belirtildi.