Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftasında Montpellier ile karşılaşacak olan Nantes’ta Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, karşılaşmada forma giymeyecek. Sebebi ise bir kez daha tartışma konusu oldu.

HOMOFOBİYE KARŞI MAÇLARDA YİNE YOK

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) her yıl organize ettiği homofobi karşıtı farkındalık haftasında, Mostafa Mohamed üst üste üçüncü kez takımının formasını giymeyi reddetti. LFP, 17 Mayıs Uluslararası Homofobiyle Mücadele Günü kapsamında, bu yıl da benzer bir kampanya yürütüyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Mohamed’in Montpellier maçında yer almayacağı Nantes kulübü tarafından açıklanmazken, basına yansıyan bilgilere göre oyuncunun bu özel kampanya kapsamında oynamayı yine reddettiği belirtildi.

RESMİ GEREKÇE: KAS SAKATLIĞI

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare ise basın toplantısında Mohamed'in “küçük bir kas rahatsızlığı” nedeniyle tedavi gördüğünü ve bu yüzden maçta olmayacağını söyledi. Ancak önceki yıllarda da benzer açıklamaların ardından futbolcunun kampanya ile ilgili tutumu dikkat çekmişti.

DÜŞME POTASINDA KRİTİK MAÇ

Nantes için bu maçın hayati önemi bulunuyor. Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan ekip, Montpellier karşısında puan kaybeder ve Le Havre, Strasbourg deplasmanından galibiyetle dönerse, sarı-yeşilli ekip play-out oynamak zorunda kalacak.

Mostafa Mohamed'in bu önemli mücadelede forma giymeyecek olması, hem kamuoyunda hem de kulüp çevresinde tartışmalara yol açmış durumda.