MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sinde kazanan, SuperFile Trackhouse takımından İspanyol Raul Fernandez oldu.
Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden koşulan yarışı Fernandez, 40 dakika 46.900 saniyede tamamladı. Ducati Lenovo'nun İspanyol pilotu Marc Marquez, kariyerinin son yarışında liderin 2.200 saniye arkasında ikinci sırayı aldı. Red Bull KTM'den İspanyol Pedro Acosta ise 2.418 saniye farkla üçüncü oldu.
MARQUEZ'DEN PODYUMDA VEDA
Marc Marquez, 22 Kasım'daki Portekiz Grand Prix'sinde kariyerinin sekizinci MotoGP şampiyonluğunu ilan etmişti. İspanyol pilot, Valencia'daki ilk antrenman seansı öncesinde sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise Endonezya Grand Prix'sindeki kazada omzundan sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
PİLOTLAR KLASMANINDA İLK BEŞ
Sezonun son yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk beş sırası şöyle oluştu:
- Marc Marquez (İspanya): 459 puan
- Marco Bezzecchi (İtalya): 419 puan
- Jorge Martin (İspanya): 416 puan
- Pedro Acosta (İspanya): 334 puan
- Ai Ogura (Japonya): 325 puan