Türkiye’de motosiklet kazalarının azaltılması için hazırlanan Motosiklet Eylem Planı kapsamında motokuryelerin çalışma koşulları da gündeme geldi. Uzmanlar, uzun çalışma saatlerinin yorgunluk ve dikkat kaybına yol açarak trafik güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

MOTOKURYELERİN ÇALIŞMA SÜRELERİNE DÜZENLEME TALEBİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, motosiklet kazalarının yüzde 16’sında motokuryelerin yer aldığı belirtilirken, Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, ticari ve bireysel motosiklet kullanımının birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

İntepe, özellikle motokuryelerin çalışma ve dinlenme sürelerinin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Burada özellikle kurye sistemi ile hususi motosiklet kullanımının birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ticari kullanım söz konusu olduğunda, özellikle motosikletli kuryelerin çalışma saatlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bir kamyon şoförünün, otobüs şoförünün veya belediye otobüsü şoförünün çalışma ve dinlenme süreleri varsa motosikletli kuryelerin de çalışma sürelerinin belirlenmesi gerekir. Çünkü bugün bazı motosikletli kuryeler günde 12, 14, hatta 16 saate varan sürelerle çalışabiliyor” ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLETLER İÇİN BEKLEME ALANI ÖNERİSİ

Mert İntepe, trafik ışıklarında motosikletler için bekleme ve rezerv alanlarının oluşturulmasının ışık değişimlerinde daha güvenli olabileceğine dikkat çekti.