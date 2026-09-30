İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kullanımındaki hızlı artışın yanı sıra ölümlü kazaların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trafik verilerinin incelendiğini belirten Çiftçi, özellikle hız ihlallerine ve kayıtsız motokuryelere yönelik denetimlerin artırıldığını açıkladı.

Ölümlü motosiklet kazalarında sürücü kusurlarının analiz edildiğini belirten Çiftçi, kazaların yüzde 57'sinde hız ihlalinin öne çıktığını söyledi. Hız ihlalini yüzde 15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama takip etti.

KAYITSIZ MOTOKURYELER MERCEk altında

Bakan Çiftçi, sektördeki kayıt dışı motokuryelere yönelik denetimlerin başladığını belirterek, "Sektörde tespit ettiğimiz tahmini 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık." dedi.

Çiftçi, 2020-2025 döneminde motorlu taşıt sayısının yüzde 39, motosiklet sayısının ise yüzde 103 arttığını aktardı.

2030 İÇİN TRAFİKTE YENİ PLAN

Motosikletlerin karıştığı kazaların trafik güvenliği açısından önemli bir başlık haline geldiğini belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Trafikteki her 2 kazadan 1'inin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının yüzde 28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan 1'i motosiklet iken bu oranın 2030'da her 3 araçtan 1'ine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz."