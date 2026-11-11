Motor yağını her 5 bin kilometrede bir değiştirme alışkanlığı, modern otomobiller için artık geçerliliğini yitiriyor. Araç teknolojisinin ve motor yağı kalitesinin gelişmesiyle birlikte değişim aralıkları da uzadı. Uzmanlar, sürücülerin eski alışkanlıklar yerine araç üreticilerinin belirlediği bakım takvimini dikkate alması gerektiğine dikkat çekiyor.

Günümüzde üretilen otomobillerin büyük bölümünde motor yağının kullanım ömrünü takip eden sistemler bulunuyor. Bu sistemler motor sıcaklığını, sürüş süresini ve motorun çalışma devirlerini analiz ederek yağın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini hesaplıyor. Değişim zamanı geldiğinde ise sürücüye uyarı veriyor.

5 BİN KİLOMETRE ALIŞKANLIĞI GERİDE KALDI

Motor yağının her 5 bin kilometrede bir değiştirilmesi gerektiği yönündeki yaygın inanış, eski araç teknolojilerine dayanıyor ancak günümüzde motor yağlarının kalitesinin artması ve motorların daha gelişmiş hale gelmesiyle bu aralıklar önemli ölçüde değişti.

Uluslararası yağ standartlarının da zaman içinde sıkılaştığı belirtilirken, güncel GF-7 standardının hibrit motorlarla uyumlu çalışma ve yağın kullanım süresi ilerlediğinde de motoru koruyabilme gibi özellikleri kapsadığı aktarıldı.

BAZI ARAÇLARDA 25 BİN KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR

Modern otomobillerde yağ değişim aralığı motorun yapısına ve kullanım koşullarına göre farklılık gösteriyor. Haberde, bazı araçlarda 8 bin kilometreden önce yağ değişimine ihtiyaç duyulmadığı, bazı motorlarda ise bu sürenin yaklaşık 25 bin kilometreye kadar çıkabildiği belirtildi.

Aracın zorlu koşullarda kullanılması bu süreyi kısaltabiliyor. Özellikle toprak yollarda ve arazide sık kullanılan otomobillerde motor yağının daha erken değiştirilmesi gerekebiliyor. Normal şartlarda 16 bin kilometrede bir yağ değişimi önerilen bir araçta, yoğun arazi kullanımı nedeniyle bu mesafe 8 bin kilometreye kadar düşebiliyor.

Öte yandan kilometre sınırına ulaşılmasa bile motor yağının yılda en az bir kez değiştirilmesi öneriliyor.

YAĞ DEĞİŞİMİNDE ÇİFT CONTA UYARISI

Deneyimli tamirci Scotty Kilmer ise motor yağı değişimi sırasında yapılan başka bir hataya dikkat çekti. Kilmer, yağ filtresi söküldüğünde eski contanın motor üzerinde kalabildiğini, yeni filtrenin kendi contasıyla birlikte takılması durumunda çift conta oluşabileceğini belirtti.

Bu durumun motor çalışırken yağ basıncının etkisiyle contaların yerinden çıkmasına ve motor yağının boşalmasına yol açabileceğini ifade eden Kilmer, yeni filtre takılmadan önce eski contanın çıkarıldığından emin olunması gerektiği konusunda sürücüleri uyardı.