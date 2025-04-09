Son dönemde dünya genelindeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişimleri, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Ayrıca, art arda yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları da fiyatların yükselmesine neden oluyordu. Ancak, son gelişmelerle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirimler yaşanmaya başlandı. 9 Nisan 2025 itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarında önemli düşüşler görülüyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 2,64 TL'lik bir indirim uygulandı. Ayrıca, perşembe günü itibarıyla benzin fiyatlarında da 2,15 TL’lik bir indirim yapılması bekleniyor. Bu fiyat değişiklikleri, akaryakıt tüketicilerine önemli bir rahatlama sağlayacak.

Global piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatları genellikle artış gösterse de, şu anda yaşanan indirimler, akaryakıt alıcıları için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEKİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

9 Nisan 2025 itibarıyla büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,83 TL

Motorin: 44,31 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,68 TL

Motorin: 44,19 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 47,40 TL

Motorin: 45,06 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 47,75 TL

Motorin: 45,40 TL

LPG: 27,24 TL

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DALGALANMA DEVAM EDECEK Mİ?

Motorin ve benzin fiyatlarındaki bu indirimler, kısa vadede tüketiciler için rahatlama sağlasa da, akaryakıt fiyatlarının gelecekteki seyri belirsizliğini koruyor. Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleri, fiyatlar üzerinde yine belirleyici olacak. Ayrıca, ÖTV artışlarının devam etmesi durumunda fiyatlar tekrar yükselebilir.

Ancak, şu anda yaşanan indirimler, taşıma sektörü ve araç sahipleri için önemli bir fırsat sunuyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu düşüş, piyasaların genel durumuna ve vergi politikalarına göre değişiklik gösterebilir.