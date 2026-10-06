Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorin grubunda yeni bir fiyat indirimi gerçekleştirildi. Motorinin litre fiyatına 4 lira 95 kuruşluk indirim yapıldı ve yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

FİYAT FARKI 5 LİRAYA DÜŞTÜ

Motorine yapılan son indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı da daraldı. İki akaryakıt arasındaki fark 5 liraya kadar geriledi. Bu fark, 17 Eylül'de 20 liraya kadar yükselmişti.

YENİ MOTORİN FİYATLARI

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90 lira 9 kuruş, Ankara'da 91 lira 16 kuruş, İzmir'de 91 lira 47 kuruş oldu. Doğu illerinde ise motorinin litresi 92 lira 89 kuruşa düştü.

BENZİN FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Benzin grubunda fiyat değişikliği yapılmazken, benzinin litre fiyatının İstanbul'da 84 lira 65 kuruş, Ankara'da 85 lira 60 kuruş, İzmir'de 85 lira 89 kuruş ve doğu illerinde 87 lira 23 kuruş olması bekleniyor.