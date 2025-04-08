ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı küresel tarifeler, uluslararası ekonomi piyasalarında deprem etkisi yarattı.



Tarife haberlerinden en fazla etkilenen metalardan biri petrol fiyatları olurken, 65 doların altına düşen petrol, akaryakıtta indirim beklentisine neden oldu. Sektör kaynakları bu hafta itibarıyla motorin ve benzinde 3 lira seviyesine yaklaşan bir indirim beklerken, gece yarısı motorin tarifesinde yapılacak fiyat değişikliği belli oldu.

MOTORİNE 2 LİRA 64 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR



Gazeteci Olcay Aydilek, petroldeki gerilemenin akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladığını belirterek, "Motorine, bu gece yarısı yapılacak indirim netleşti. 2 TL 64 kuruş indirim bekleniyor." ifadelerini kullandı.



Yapılacak indirimin 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacağı belirtilirken, indirim sonrası motorin fiyatları şu şekilde listelenecek:



İstanbul (Avrupa): 44,12 TL

İstanbul (Anadolu): 44,24 TL

İzmir: 45,35 TL

Ankara: 44,99







BENZİNE İNDİRİM PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK



Petrol fiyatlarındaki düşüş motorinin yanı sıra benzinde de indirime neden olacak. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzindeki indirimin 2 lira 15 kuruş olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.



