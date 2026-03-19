Ali Can POLAT

Akaryakıtta birbiri ardına gelen zamlarla birlikte motorin fiyatları 70 lirayı aştı. Dünyada değişen otomobil trendi, elektrikli otomobillere verilen vergi avantajı gibi etkenlere bir de motorin fiyatlarındaki fahiş artışlar eklenince, vatandaş dizel araca küstü. İkinci el araç ilanlarının neredeyse yüzde 50’sini dizel araç ilanları kaplamaya başladı.

İkinci el satılık araç ilanları arasındaki dizel araç payının yüzde 48’e çıktığını söyleyen İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, “Buna karşılık benzinli araçların payı bir miktar geriliyor. Sıfır araç tarafında dizel satışları ciddi düşüşte 2020–2024 arası yüzde 60 daralma görüldü. Özetle dizel artık büyüyen değil, küçülen bir segment. Dizel araçlar eskisi kadar ilgi görmüyor. Özellikle şehir içi kullanım arttıkça benzinli ve hibrit alternatifler güçlendi. Bu nedenle dizelde fiyat artışı daha sınırlı. Bazı segmentlerde ise satışı hızlandırmak için fiyat kırma eğilimi var” diye konuştu.

ARZ SORUNU DOĞABİLİR

Yüksek finansman maliyetlerinin tüketiciyi zorladığını söyleyen Ertemel, ABD-İran savaşıyla otomotivde tedarik riski doğabileceğini de vurguladı. Ertemel, “Pandemi dönemi kadar olmasa da nisan mayıs aylarında yaşanabilecek tedarik problemleri fiyatlara ve arza etki edebilir. Öte yandan döviz kuru, akaryakıt fiyatları ve maliyetlere yansımaları da fiyatlara etki gösterebilir” ifadelerini kullandı.

Belirgin bir azalış var

Türkiye’de de dizel otomobillerin sıfır araç pazarındaki payının giderek azaldığını söyleyen ikinci el araç satıcısı Vavacars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Küresel jeopolitik gelişmelerin dolaylı etkisiyle akaryakıt fiyatlarında, özellikle dizel tarafında daha belirgin artışlar gözleniyor. Bu durumun devam etmesi halinde dizel araçların yakıt ekonomisi avantajı zayıflayabilir ve talebin alternatif yakıt türlerine yönelmesi söz konusu olabilir” dedi. Gözelekli, jeopolitik risklerin araç fiyatlarına yansıyabileceğini de vurguladı.