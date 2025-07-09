Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla beraber vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Temmuz ayının ilk haftasında otomatik ÖTV güncellemesiyle birlikte benzine, motorine ve LPG’ye zam gelmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle:

* Benzine: 2,26 lira

* Motorine: 2,12 lira

* LPG’ye: 97 kuruş zam gelmişti.

9 TEMMUZ MOTOR İ N ZAMMI

Bu zamların ardından motorine yeni bir artış daha geldi. Buna göre, motorin fiyatına 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,20 lira zam geldi.

9 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,19 lira/LT

Motorin: 52,36 lira/LT

LPG: 26,06 lira/LT

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,05 lira/LT

Motorin: 52,25 lira/LT

LPG: 25,46 lira/LT

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,87 lira/LT

Motorin: 53,22 lira/LT

LPG: 25,96 lira/LT

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,19 lira/LT

Motorin: 53,55 lira/LT

LPG: 25,91 lira/LT