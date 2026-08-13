Enflasyonla mücadele ve üretim maliyetlerini düşürme hedefi doğrultusunda akaryakıt fiyatlarında kritik bir düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ağustos ayının kalan dönemi için sıfıra düşürüldü.

Sözcü Yazarı Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, dün itibarıyla litre başına 7,74 lira olan ÖTV’nin sıfırlanması ve buna bağlı olarak ÖTV üzerinden hesaplanan KDV yükünün de ortadan kalkmasıyla birlikte litre fiyatında yaklaşık 9,25-9,30 liralık bir indirim olacağını açıkladı.

Aydoğmuş, oluşan bu vergi indiriminin henüz pompa fiyatlarına yansımadığını da açıkladı.

Aydoğmuş, ÖTV üzerinden ℅20 KDV olduğu için, bu da dikkate alınarak 9,25-9,30 TL seviyesinde indirim bekleniyor

KADEMELİ ARTIŞ TAKVİMİ BELİRLENDİ

Yeni kararla birlikte motorin, eşel mobil sistemi kapsamından tamamen çıkarıldı. Ağustos ayı boyunca sıfır vergiyle uygulanacak ÖTV tutarları, eylül ayından itibaren yıl sonuna kadar kademeli olarak artırılacak. Belirlenen takvime göre motorinde ÖTV tutarı eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira ve aralıkta 12 lira olacak. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9006 lira olarak uygulanarak sistem öncesi seviyeye çıkarılacak.

BENZİN VE LPG'DE SERBEST PİYASA 1 EKİM'DE

Benzin ve LPG türü akaryakıtta ise mevcut eşel mobil uygulaması korunuyor. 30 Eylül'e kadar rafineri fiyat artışlarının yüzde 25'i ÖTV'den karşılanmaya devam edecek; olası indirim durumlarında ise indirim tutarı kadar ÖTV artışı uygulanacak. Ancak 1 Ekim itibarıyla benzin ve LPG'de de bu sistem tamamen kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek.

GIDA VE LOJİSTKTE MALİYET BASKISI AZALTILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre adım; uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının benzine kıyasla hızla tırmanması üzerine atıldı. Motorin fiyatlarının gıda, ulaştırma ve sanayi sektörlerindeki ikincil etkilerini sınırlandırmak hedefleniyor. Tüketiciler, nakliyeciler ve sanayiciler üzerindeki maliyet baskısını hafifletmeyi amaçlayan kararla, bütçe disiplini korunarak dezenflasyon sürecinin desteklenmesi öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI