Petrol fiyatlarında görülen yükseliş akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Motorine gece yarısı gelen 5 lira 57 kuruşluk indirimin sevinci kısa sürdü. Gelen indirimin ardından motorine yen bir zam geliyor.
Brent petrolün 98 dolara yükselmesinin ardından sektör kaynakları motorine yeni bir zam daha geleceğini açıkladı.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden motorine bu gece yarısı 2 lira 55 kuruş zam geleceğini duyurdu.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatlarındaki değişim yakından takip ediliyor. İşte il il fiyatlar...
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 90,90 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 80,30 TL
Motorin: 90,70 TL
LPG: 34,40 TL
Ankara:
Benzin: 81,40 TL
Motorin: 92,00 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir:
Benzin: 81,70 TL
Motorin: 92,30 TL
LPG: 34,99 TL