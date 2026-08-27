Dolar kurunda yaşanan dalgalanmaların ardından gece yarısı motorine yapılacak zam miktarı 5,30 TL olarak kesinleşti.



Bugünden itibaren pompaya yansıyan indirim, motorinin litre fiyatını 77,43 TL seviyelerine çekerken, sürücülerin cebini bir nebze olsun rahatlatan indirimin uzun soluklu olmayacağı öğrenildi.





SALI GÜNÜ YENİ ZAM YOLDA



Akaryakıt sektörü kaynakları, brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorine yapılan indirimin salı günü yerini yeni bir zamma bırakacağını aktardı. Ekonomi yönetiminin ilave bir tedbir almaması halinde 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla motorinin litre fiyatına yeniden 3,60 TL seviyelerinde zam yapılacak.



Öte yandan motorine uygulanan indirimin ardından birkaç gün içerisinde benzin fiyatlarında da bir indirimin duyurulması bekleniyor.



27 Ağustos 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:





MOTORİN



İstanbul (Avrupa): 77.46 TL/L

İstanbul (Anadolu): 77.34 TL/L

Ankara: 78.58 TL/L

İzmir: 78.86 TL/L



BENZİN



İstanbul (Avrupa): 74.35 TL/L

İstanbul (Anadolu): 74.2 TL/L

Ankara: 75.3 TL/L

İzmir: 75.59 TL/L