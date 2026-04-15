Brent petrol fiyatı son bir haftadır 109 dolarla 94 arasında aşağı yukarı çizgi çiziyor. Bu gelişmelerin eşliğinde akaryakıt istasyonlarında da fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Motorinin litre fiyatlarına önceki gün gelen 4 lira 35 kuruşluk indirimin ardından bugün de 3 lira 32 kuruşluk zam geldi. Benzin için bir zam haberi gelmedi.

OYNAKLIK SÜRER

Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 75 lira 50 kuruşa, Ankara’da 76 lira 51 kuruşa, İzmir’de ise 76 lira 95 kuruşa çıktı. Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, bu gerginliğin etkisiyle akaryakıt fiyatlardaki dalgalanmaların da bir süre daha devam edeceği belirtildi.