Akaryakıtta herkesin beklediği indirim gelmiyor aksine zam furyası devam ediyor. Motorine yapılan 3.60 liralık vergi zammının ardından akaryakıta bir zam daha geliyor.

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, LPG’ye de zam yapılmasının beklendiğini, “Benzin ve motorine gelen zammın ardından LPG ürünü geri durur mu” ifadesiyle sosyal medyadan duyurdu. LPG litre fiyatlarına dağıtım şirketlerine bağlı olarak yarın 1.07 lira ile 1.11 lira arasında artış yapılacak. Zam sonrası İstanbul’da ortalama LPG litre fiyatı 34.58 liraya yükselecek.