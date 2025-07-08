Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayla akaryakıt fiyatlarının bir aşağı bir yukarı seyri sürüyor. Brent petrolün yeniden 69 dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte motorin grubuna çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.70 TL zam yapılacağı belirtildi.
ZAM SONRASI 54 TL'YE ÇIKACAK
Geçtiğimiz hafta açıklanan ÖTV değişikliği nedeniyle benzine 2.26 TL, motorine ise 2.12 TL zam gelmişti. Buna ek olarak gelecek 1.70 TL’lik zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da yeniden 54 TL’ye çıkacak. İzmir ve Ankara’da ise 55 TL sınırına dayanacak.