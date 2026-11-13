Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, yurt içi akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde benzin grubunda gerçekleşen fiyat düşüşünün ardından, araç sahiplerinin takip ettiği motorin grubunda da aşağı yönlü bir fiyat güncellemesi gündeme geldi.

MOTORİN İNDİRİMİ NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?

Sektör temsilcilerinin paylaştığı verilere göre, motorinin litre fiyatında beklenen yaklaşık 4 TL'lik indirimin 14 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Söz konusu fiyat değişiminin gece yarısından sonra akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıması öngörülüyor.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Öngörülen 4 TL'lik indirimin gerçekleşmesi durumunda, üç büyükşehirdeki motorin litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 91,00 TL - 91,20 TL bandı

Ankara: 92,30 TL

İzmir: 92,60 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim beklentisi öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki mevcut pompa satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,00 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,30 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır.

Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle rafineri satış fiyatı oluşturulur. Son aşamada ise bu tutara Katma Değer Vergisi (KDV) ile dağıtım şirketlerinin marjları dahil edilerek istasyonlardaki nihai pompa satış fiyatları belirlenir.