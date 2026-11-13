Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, yurt içi akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzin grubunda gerçekleşen fiyat düşüşünün ardından, araç sahipleri motorin grubunda da 4 TL'lik bir indirim beklentisine girmişti.

MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI, FİYATLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Gazeteci Olcay Aydilek, kamuoyunda konuşulan "Cumartesi günü motorine 4 TL indirim gelecek" iddialarını sektör temsilcilerine sordu. Güvenilir sektör kaynakları, söz konusu iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"İndirim söz konusu değil. Gelecek hafta ortasına dek de fiyatlarda değişiklik görünmüyor."

Bu açıklamayla birlikte, 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren tabelalarda herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmayacağı ve mevcut fiyatların gelecek hafta ortasına kadar korunacağı netleşmiş oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Herhangi bir fiyat değişikliğinin öngörülmediği hafta sonu öncesinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki mevcut pompa satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,00 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,30 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır.

Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle rafineri satış fiyatı oluşturulur. Son aşamada ise bu tutara Katma Değer Vergisi (KDV) ile dağıtım şirketlerinin marjları dahil edilerek istasyonlardaki nihai pompa satış fiyatları belirlenir.