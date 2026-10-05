Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ver döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasını etkiliyor. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimlerin etkisiyle hareketli seyreden petrol fiyatlarının Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Motorine geçtiğimiz gün gelen 2 lira 22 kuruş indirimin ardından sektör kaynakları yeni bir daha indirimin geleceğini duyurdu. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, motorine 4 lira 95 kuruş indirim geleceğini duyurdu. İşte Saraçoğlu'nun paylaşımı: GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Peki, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları… İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 84.60 TL Motorin litre fiyatı: 95.00 TL LPG litre fiyatı: 41.20 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 84.50 TL Motorin litre fiyatı: 94.90 TL LPG litre fiyatı: 40.60 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 85.60 TL Motorin litre fiyatı: 96.10 TL LPG litre fiyatı: 41.29 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 85.90 TL Motorin litre fiyatı: 96.40 TL LPG litre fiyatı: 41.20 TL

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