ABD ile İran savaşı, başta Brent petrol olmak üzere küresel piyasalarda motorin ve benzin fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler ve petrolle ilgili tedarik kaygıları, motorin ve benzin fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Yukarı yönlü fiyat baskısı, araç depolarına zam olarak yansıdı.

Peş peşe gelen zamlarla Türkiye'de, motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırarak 100 lirayı aştı. Benzin fiyatı da 85 liraya dayandı. Türkiye'de halen motorinin litresi 97-98, benzinin litresi de 73-74 lira aralığında bulunuyor.

MOTORİNE İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Uluslararası piyasalarda son dönemde benzin ve motorinde aşağı yönlü hareket gözleniyor. Bu harekete bağlı olarak geçen hafta benzine 3 lira 54 kuruş indirim yapıldı. Aynı günlerde motorine de indirim bekleniyordu ancak gerek ABD gerekse de İran tarafından gelen ve gerilimi artıran açıklamalarla birlikte ürünün fiyatı yükseldi. İndirim gündemden düştü.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, küresel piyasalarda motorin fiyatlarının, son 3 ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirterek, "25 Ağustos'ta 1205 dolar olan ve 15 Eylül'de 1568 doları gören motorinin tonu, 1200 doların altına geriledi. Şu sıralarda 1195 dolar düzeyinde bulunuyor" dedi.

Kaynaklar, motorine birkaç gün içinde indirim beklendiğini kaydederek, "Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatları geriliyor. Düşüşün sürmesi halinde cuma günü motorine yüksek tutarlı bir indirim gündeme gelebilir" diye konuştu.

Kaynaklar, tutarın piyasa dinamiklerine göre değişebileceğini, en az 3-4 lira düzeyinde bir indirimin pompaya yansıyabileceğini söyledi.

Kaynaklar, benzine ise geçen hafta 3 lira 54 kuruş indirim yapıldığını anımsatarak, "Uluslararası piyasalarda benzin fiyatları da geriliyor. Ancak, pompaya indirim olarak yansıyacak düzeyden şimdilik uzak" dedi.