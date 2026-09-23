Petrol fiyatlarında görülen hareketlilik akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Brent petrolün dün 97 dolara gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarına yeni bir zammı beraberinde getirdi. sektör kaynaklarının aktardığına motorine bu gece yarısı indirim gelmesi bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından motorine, bu gece yarısı 5 TL 57 kuruş indirim geleceğini paylaştı.
İşte Aydilek'in paylaşımı:
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 80.40 TL
Motorin litre fiyatı: 96.40 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 80.30 TL
Motorin litre fiyatı: 96.20 TL
LPG litre fiyatı: 34.40 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 81.40 TL
Motorin litre fiyatı: 97.50 TL
LPG litre fiyatı: 35.09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 81.70 TL
Motorin litre fiyatı: 97.80 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL