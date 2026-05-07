Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya başladı. Sektör kaynaklarının 'acil bir işiniz yoksa cumartesi bekleyin' çağrısı ise araç sahiplerini sevindirdi. Gazeteci Olcay Aydilek, “Motorin alacaklar (tabii acil değilse) cumartesiyi bekleyin” ifadelerini kullandı. Uluslararası ürün fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanmaması halinde cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına yaklaşık 5,30 TL'lik bir indirim bekleniyor. 7 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 64,47 TL Motorin: 71,77 TL LPG: 33,89 TL İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 64,33 TL Motorin: 71,63 TL LPG: 33,29 TL Ankara Benzin: 65,44 TL Motorin: 72,89 TL LPG: 33,87 TL İzmir Benzin: 65,72 TL Motorin: 73,16 TL LPG: 33,69 TL

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.