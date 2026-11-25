Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme motorine yeni bir indirim olarak yansıyacak. 26 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak 4,32 liralık indirimle motorinin litre fiyatındaki bir haftalık düşüş 10,90 lirayı bulacak.

Motorine 20 Kasım Cuma günü de 6,58 lira indirim yapılmış, ardından benzinin fiyatı da düşmüştü.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

25 Kasım itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda 88,90 lira, Ankara'da 90 lira, İzmir'de 90,20 lira olan motorinin litre fiyatı, gece yarısından itibaren düşecek. İndirim sonrasında litre fiyatları şöyle olacak:

İstanbul: 84,58 lira

Ankara: 85,68 lira

İzmir: 85,88 lira

Doğu illeri: 87,38 lira

Pompa fiyatları dağıtım şirketine ve ilçeye göre birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

1 ARALIK'TA ÖTV ARTACAK

İndirimin ardından motorinde vergi artışı devreye girecek. 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla belirlenen takvime göre motorinden alınan ÖTV, 1 Aralık'ta litre başına 9 liradan 12 liraya çıkacak. Artışın KDV ile birlikte pompa fiyatına yaklaşık 3,60 lira zam olarak yansıması bekleniyor.

Benzinde de aralık ayında litre başına 3,46 liralık ÖTV artışı uygulanacak. Bunun pompa fiyatına KDV dahil yaklaşık 4,15 lira artış olarak yansıması bekleniyor. Motorindeki ÖTV ise 1 Ocak 2027'den itibaren litre başına 13,9006 liraya yükselecek.

PETROLDE ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ

Reuters'ın haberine göre Brent petrol, 24 Kasım Salı günü 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. 25 Kasım sabahı Brent'in varil fiyatı 88 doların, ABD ham petrolü WTI ise 81 doların altına geriledi. Brent, ABD-İran geriliminin en yüksek olduğu dönemde 120 doları aşmıştı.

Fiyatlardaki düşüşte arz fazlası beklentisi etkili oluyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Basra Körfezi'nden ham petrol ihracatı savaş öncesi seviyesinin yüzde 74'üne döndü ve küresel piyasada bu çeyrekte arz fazlası oluşacak.

Deutsche Bank'ın hesaplamasına göre küresel akaryakıt stokları ekimde 52 milyon varil arttı. Banka, bunun günlük yaklaşık 1,7 milyon varillik arz fazlasına işaret ettiğini belirtti. Libya'daki Şarara boru hattının yeniden açılması ve ABD'de ham petrol stoklarının artması da fiyatları aşağı çeken etkenler arasında gösterildi.

HÜRMÜZ'DE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Petroldeki düşüş, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılara rağmen yaşanıyor. İran Devrim Muhafızları Donanması, 23 Kasım Pazartesi günü üç petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını açıkladı. İran Donanması da Tasnim haber ajansı aracılığıyla salı günü iki tankerin daha mayına çarpıp yandığını duyurdu.

Al Jazeera'nın haberine göre son bir haftada 25'ten fazla tanker vuruldu. Mayınların İran tarafından döşendiği öne sürülüyor. MarineTraffic verilerine göre boğazdan geçen gemi sayısı 1-7 Kasım döneminde 226 iken 17-23 Kasım döneminde 125'e düştü. Geçişlerdeki azalma yüzde 40'ı aştı.

ABD, İran'ın finansal ağlarına yönelik yaptırımlarını artırırken İran limanlarına deniz ablukası uygulayan iki uçak gemisine ek olarak Körfez'e üçüncü bir uçak gemisi konuşlandırdı. İran ise ablukanın kaldırılması ve yaptırımların askıya alınması gibi talepleri karşılanmadan boğazı açmayacağını bildiriyor.

Piyasa analistleri, yatırımcıların ABD ile İran arasında olası bir müzakere beklentisiyle bölgedeki jeopolitik riski fiyatlardan kısmen düşürdüğünü değerlendiriyor.