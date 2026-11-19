Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve bölgede normalleşme beklentilerinin güçlenmesiyle Brent petrol 90 doların altına indi.

Geçtiğimiz hafta benzine yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından bu kez motorin için büyük indirim beklentisi oluştu.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 00.01'den itibaren motorinin litre fiyatında 5 lira 20 kuruş indirim öngörülüyor.

MOTORİN 90 LİRAYA GERİLEYECEK

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,30 lira seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatı 90,10 liraya düşecek. Anadolu Yakası'nda ise fiyatın 90 lira seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Ankara'da 96,40 liradan satılan motorinin 91,20 liraya, İzmir'de 96,70 lira seviyesindeki fiyatının ise 91,50 liraya inmesi öngörülüyor.

50 litrelik bir motorin deposunu doldurmanın maliyeti de indirimle birlikte 260 lira azalacak.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL Benzin: 71.30 TL Motorin: 95.30 TL LPG: 50.70 TL ANKARA Benzin: 72.30 TL Motorin: 96.40 TL LPG: 50.79 TL İZMİR Benzin: 72.50TL Motorin 96.70 TL LPG: 50.70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken Akdeniz piyasasında oluşan günlük CIF ürün fiyatları ve dolar kuru esas alınıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV'nin de dahil edilmesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.