Motorine dev zam: Fiyatlar tabelaya sığmadı

Motorinin litresine gelen 3 lira 60 kuruşluk zam, Isparta’daki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına sığmadı. Litre fiyatı 99,20 liradan 102,80 liraya yükselince iki haneli tabelada yüzler basamağı için rakamların önüne “1” etiketi yapıştırıldı.

İstasyonda benzinin litre fiyatı da 78 lira 50 kuruştan 82 lira 60 kuruşa çıktı.

“ŞU ANLIK ÇOK ZORLUYOR”

İstasyona akaryakıt almaya gelen Mehmet Çamur, zamların bütçesini zorladığını belirterek, “Zamlar bizi çok etkiliyor. Daha düşük olmuş olsa, daha uygun olmuş olsa bütçeyi zorlamaz, iyi olur ama şu anlık çok zorluyor” dedi.

Çamur, fiyatın yıl sonunda 120-130 lirayı bulabileceğini düşündüğünü de dile getirdi.

“ZAM DEMEK VATANDAŞA EKSTRA BİR YÜK DEMEK”

Hasan Acar ise petrol ürünlerine gelen zamların farklı sektörleri de etkilediğini söyledi. Acar, “Zamlar tabii kötü etkiler, iyi etkilemez. Neden? Herkesin bir geçim durumu var. Dolayısıyla zam demek vatandaşa ekstra bir yük demek yani” diye konuştu.

Dünya çapındaki krizin kısa vadede biteceğini düşünmediğini belirten Acar, kriz sürdükçe fiyat artışlarının da devam edeceği görüşünü dile getirdi.