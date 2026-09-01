Motorinde ÖTV tutarının eylül ayında litre başına 3 TL olarak uygulanması öngörülüyordu. Yüzde 20 KDV’nin de eklenecek. Benzin tarafında ise 1 Eylül itibarıyla ÖTV kaynaklı ya da fiyat değişikliğine bağlı yeni bir artış beklenmiyor. KADEMELİ YÜKSELECEK 1 Eylül’de beklenen yeni artışın piyasa hareketlerinden değil, ÖTV düzenlemesinden kaynaklı olarak yapılacak. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ağustos ayının kalan bölümünde sıfırlanan motorin ÖTV’sinin yılın son dört ayında kademeli olarak artırılması planlanıyor. ÖTV tutarının; Eylül ayında: 3 TL Ekim ayında: 6 TL Kasım ayında: 9 TL Aralık ayında: 12 TL olarak uygulanması bekleniyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla ise motorindeki ÖTV tutarının 13,9006 TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor. GÜNCEL AKARYAKI FİYATLARI 1 Eylül’de beklenen vergi artışının ardından motorinin litre fiyatının şu şekilde güncellendi. İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel fiyatlar: Benzin: 74,35 TL/litre Motorin: 77,48 TL/litre LPG: 33,79 TL/litre İstanbul Anadolu Yakası'nda güncel fiyatlar: Benzin: 74,21 TL/litre Motorin: 81,07 TL/litre LPG: 33,19 TL/litre Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları: Benzin: 75,33 TL/litre Motorin: 82,19 TL/litre LPG: 33,89 TL/litre İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları: Benzin: 75,62 TL/litre Motorin: 82,46 TL/litre LPG: 33,79 TL/litre

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