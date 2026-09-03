Gelecek zamla beraber fiyat artışlarının yansıması sonucu motorinin litresinin Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşması bekleniyor.
TEK GECEDE YÜZDE 10'A YAKIN ARTIŞ
ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel akaryakıt piyasasında arz endişelerini artırdı.
Bu gelişmelerin ardından sektör kaynakları, motorinin litre fiyatında 8,24 TL’lik artış beklendiğini bildirdi. Zam gerçekleşirse yeni fiyatlar, 3 Eylül Perşembe’yi 4 Eylül Cuma’ya bağlayan gece saat 00.01’den itibaren geçerli olacak.
Beklenen artış, motorinin litre fiyatını bir gecede yaklaşık yüzde 10 yükseltecek.
50 LİTRELİK DEPO 412 TL DAHA PAHALI OLACAK
Zamla birlikte araç sahiplerinin yakıt maliyeti de ciddi şekilde artacak. Motorinin litre fiyatına 8,24 TL eklenmesi durumunda, 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti 412 TL artacak.
Mevcut fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre zam sonrasında motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak:
İstanbul Avrupa Yakası: 89,32 TL
Ankara: 90,73 TL
İzmir: 90,71 TL
seviyesine yükselmesi bekleniyor.