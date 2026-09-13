Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Brent petrolün geçtiğimiz hafta 110 dolara dayanması, motorine zammı gündeme getirdi.
Orta Doğu'da geçen hafta tansiyonun yükselmesi, petrol fiyatlarını uçurdu. Brent petrol geçtiğimiz hafta 110 dolara yükselerek 3 ayın zirvesini gördü.
Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabı üzerinden motorine salı günü zam geleceğini paylaştı.
İşte Aydilek'in paylaşımı:
İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 80,26 TL
Motorin litre fiyatı: 89,01 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 80,12 TL
Motorin litre fiyatı: 88,87 TL
LPG litre fiyatı: 34,39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 81,25 TL
Motorin litre fiyatı: 90,16 TL
LPG litre fiyatı: 35 ,09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 81,52 TL
Motorin litre fiyatı: 90,43 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL