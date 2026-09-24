Araç sahiplerinin odağındaki akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim nihayet gerçekleşti.

Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV düzenlemelerinin etkisiyle hareketli günler geçiren piyasada, 24 Eylül itibarıyla motorinin litresi 5,57 TL ucuzladı.

İndirim kararının ardından gözler büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatlarına çevrildi.

BENZİNDE TABELA DEĞİŞMEDİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda gerçekleşen sert düşüşe karşın benzin ve otogaz (LPG) grubunda yeni bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Petrol piyasasındaki küresel dalgalanmaların etkisiyle şekillenen yeni fiyat listesi, gece yarısından itibaren tüm istasyonlarda yürürlüğe girdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekilde sıralandı:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 90,90 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 90,70 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara:

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 92,00 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir:

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 92,30 TL

LPG: 34,99 TL