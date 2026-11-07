Uluslararası petrol piyasasında yaşanan fiyat gerilemesi yurt içindeki akaryakıt tarifelerine yansıdı.

ABD ara seçimleri sonrasında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin azalacağına yönelik beklentilerle birlikte ham petrol fiyatlarında başlayan düşüş, motorin grubunda indirimi beraberinde getirdi.

Gece yarısı itibarıyla geçerli olan 5,47 liralık fiyat indirimi istasyonlardaki tabelalara işlendi.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI 100 LİRANIN ALTINA İNDİ

Uygulanan 5,47 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde ve doğu illerinde 100 lira seviyesinin altına geriledi.

Dağıtım şirketleri ve bayiler arasındaki serbest piyasa koşulları ile nakliye maliyetlerine bağlı olarak iller ve yakalar arasında küçük çaplı farklılıklar görülmekle birlikte, ortalama pompa fiyatları İstanbul'da 95 lira, Ankara ve İzmir'de ise 96 lira bandına indi.

7 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından üç büyük ilde oluşan benzin, motorin ve LPG pompa satış fiyatları şu şekilde kaydedildi:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 74,60 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 74,40 TL

Motorin: 95,00 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 75,60 TL

Motorin: 96,30 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 75,80 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

Doğu illerinde ise nakliye ve lojistik maliyetleri doğrultusunda motorinin litre satış fiyatı ortalama 97,89 TL seviyesinde dengelendi.