Son dönemde üst üste gelen zamlarla psikolojik eşik olan 100 TL barajını aşan motorin fiyatlarında tabelalar yeniden değişti. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve Brent petroldeki geri çekilmenin etkisiyle motorin grubunda 4,09 TL'lik büyük bir indirim gerçekleşti.

19 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olan yeni fiyatlar pompaya yansırken, motorin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde yeniden 100 TL sınırının altına düştü. Benzin ve LPG gruplarında ise bu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

MOTORİN FİYATI 100 TL'NİN ALTINA İNDİ

Son zamların ardından rekor seviyelere ulaşan ve araç sahiplerinin belini büken akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim nihayet geldi.

4,09 TL'lik indirimin ardından üç büyükşehirde motorin fiyatları 96-97 TL bandına çekilirken, nakliye maliyetleri nedeniyle fiyatların daha yüksek olduğu Doğu illerinde dahi motorinin litresi ortalama 99,11 TL seviyelerine geriledi.

19 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 80,40 TL

Motorin litre fiyatı: 96,30 TL

LPG litre fiyatı: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 80,20 TL

Motorin litre fiyatı: 96,10 TL

LPG litre fiyatı: 34,39 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 81,30 TL

Motorin litre fiyatı: 97,40 TL

LPG litre fiyatı: 35,09 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 81,60 TL

Motorin litre fiyatı: 97,70 TL

LPG litre fiyatı: 34,99 TL

BENZİN VE LPG'DE YENİ BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Motorin grubunda yaşanan bu sert düşüşün ardından gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrildi.

Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre benzin ve Otogaz (LPG) grubunda şu an için yeni bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor. Petrol piyasalarındaki ve döviz kurundaki anlık değişimlere bağlı olarak akaryakıt pompa fiyatlarındaki güncel durum takip edilmeye devam ediyor.